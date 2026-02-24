WHITE SCORPIONが、8thシングルを4月15日に配信リリースする。

（関連：WHITE SCORPION、夢の東京ドームへの通過点 ACE復帰――変わらぬ“11人”で届けたデビュー2周年記念ライブ）

本情報は、2月23日に東京 TFTホールにて行われた『デジタルブロマイドvol.11』個別握手会にて、メンバーのCOCOから「今日来てくださった皆さんになんと！なんと！重大発表～！！4月15日に…なんと！8枚目デジタル・シングル配信します！」と発表されたもの。また、表題曲含む5曲の新曲制作が進行していることもファンに報告した。

HANNAは「ホワスピ史上初の5曲収録ということで、ホワスピの魅力を最大限に発揮できる作品になると思います。私たちも私たちの魅力を最大限に発揮できるよう制作を進めていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！」と伝え、AOIは「今回、5曲もいただけるということで、また幅広いホワスピの魅力をお届けできると思います。この8枚目デジタルシングルをきっかけに、もっとたくさんの人にホワスピを知って好きになってもらえるよう、11人で頑張ります！」と意気込みを語った。

なおWHITE SCORPIONは、今年の活動として四季ごとに区切られたキャンペーン開催を予告しており、“ホワスピSpring”期間中となる3月1日には幕張メッセ 国際会議室にて“ホワスピSpring 大特典会”を開催する。

また、池袋西口公園野外劇場でのフリーライブを3月24日から3日連続で開催。昨年からスタートした定期公演としては初の地方開催となる『春の出張BASE Live』を名古屋、大阪にて開催することも決定している。

さらに、9月11日には神奈川 KT Zepp Yokohamaにて自身最大規模のワンマンライブも控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）