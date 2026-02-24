＜俺の家事は完ペキ…？＞「一緒に育児するチャンスがほしい！」妻の心に届くか…？【第14話まんが】
俺（タクヤ）には、妻のエリと2才の息子・カナタがいる。俺はこれまでずっと育児から逃げ、家事だけをしていた。家事が得意な夫でエリも助かっているだろうと思い込んでいた。しかし一緒に育児がしたかったエリは、カナタを連れて実家に帰ってしまった。俺がエリの言葉に聞く耳を持たなかったから、苦しめてしまったのだ。あまりに自分がふがいない。俺はエリから渡された離婚届に記入したうえで、「これを出す前に一度だけ猶予がほしい」と頭を下げた。
エリに謝ろう、エリとやり直そう。そう思って義実家にやってきたが、エリから渡されたのは離婚届だった。今さら気付いても遅いのかもしれない。「俺、ちゃんと変わるから」最後のチャンスをもらうため、俺は必死で訴えかけた。
エリもカナタも俺にとっては大切だ。俺がバカだったとしか言いようがない。しかしエリはとっさに答えを出せないようで、俺の言葉を聞きながら黙って離婚届を見つめている。するとそのとき、その場にいた義母が会話に入ってきた。
俺はエリに心の底から謝罪し、そして「これからの俺」を見てもらいたいと訴えた。カナタが生まれてから今日までのことを思い返すと、本当にエリには申し訳ないことをしたと思う。ただエリはすでに一度、俺に絶望しているのだ。俺の言葉がどれくらいエリに届いているかは分からない。
もしチャンスをもらえるならば、エリと一緒に育児をして、今まで以上にエリやカナタを心から大切にしたいと思っている。義母も夫婦の未来を一緒に考えたらいいと言ってくれた。俺はどうかエリの心に届きますようにと願うことしかできなかった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
エリに謝ろう、エリとやり直そう。そう思って義実家にやってきたが、エリから渡されたのは離婚届だった。今さら気付いても遅いのかもしれない。「俺、ちゃんと変わるから」最後のチャンスをもらうため、俺は必死で訴えかけた。
エリもカナタも俺にとっては大切だ。俺がバカだったとしか言いようがない。しかしエリはとっさに答えを出せないようで、俺の言葉を聞きながら黙って離婚届を見つめている。するとそのとき、その場にいた義母が会話に入ってきた。
俺はエリに心の底から謝罪し、そして「これからの俺」を見てもらいたいと訴えた。カナタが生まれてから今日までのことを思い返すと、本当にエリには申し訳ないことをしたと思う。ただエリはすでに一度、俺に絶望しているのだ。俺の言葉がどれくらいエリに届いているかは分からない。
もしチャンスをもらえるならば、エリと一緒に育児をして、今まで以上にエリやカナタを心から大切にしたいと思っている。義母も夫婦の未来を一緒に考えたらいいと言ってくれた。俺はどうかエリの心に届きますようにと願うことしかできなかった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子