ステップ賞金女王・大久保柚季のクラブ選びは“感覚”重視 ヨネックス中心のなかキャロウェイの3Wを選んだ理由は？
2024年のプロテストに合格し、ルーキーイヤーとなった昨年はステップ・アップ・ツアーの賞金女王に戴冠した大久保柚季（おおくぼ・ゆずき）。今月初めに行われたツアー外競技「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場した際に、自身のギアについて語ってもらった。
【写真】“感覚”重視で選ばれたドライバーの顔「ヒール側がスマート」
ドライバーはヨネックス『EZONE GT』に、『カイザ MH』を組み合わせている。大きくゆったりしたスイングで、昨季はステップ・アップ・ツアーのフェアウェイキープ率も1位だった大久保。どのようにクラブを選んだのか？「ドライバーは構えやすさと振りやすさで決めています。ボテッとしているよりも、（ヘッド後方部の）ヒール側がスマートな形が好きなので、このクラブがお気に入り。少しクラブでつかまえてもらいつつ、フェードを打っています。実は、シャフトに深いこだわりはありません。“感覚派”なので、とにかく振りやすいものを選んだら『カイザ MH』になりました。スイングのテンポ的に、先が動くものよりは、手元がしなる方が好きですね」フェアウェイウッドは2本体制。3Wはキャロウェイ『エリート』、5Wは『EZONE GT』を使っている。ヨネックスのクラブが中心だが、『エリート』の気に入っているポイントをこう話す。「3Ｗは距離を出したくて選びました。もともと、ドライバーと5Ｗの間の距離に悩んでいて、風に強いというか、落とされずに前に進んでいってくれるので気に入っています。5Ｗは『EZONE GT』で、結構高い球が打てて、ちょっとグリーンが硬くても高さで止めらるような球が打てますね」ステップ・アップ・ツアーで3勝を挙げ、賞金女王に輝いた大久保。今季はこのギアとともに、レギュラーツアーでどんなゴルフを見せるのか期待がかかる。
【大久保柚季のクラブセッティング】1W：ヨネックス EZONE GT 2024年（9度／カイザ MH 5S）3W：キャロウェイ エリート 2025年（15度／24ベンタスブルー 5S）5W：ヨネックス EZONE GT 2024年（18度／レクシス カイザ HP 6S）4,5U：ヨネックス EZONE GT 2024年（22,25度／レクシス カイザ-U HP 7S）6〜A：ヨネックス EZONE CB901 2024年（レクシス カイザ-i HP 8R）52度：ヨネックス EZONE 501 2019年（レクシス カイザ-i HP 9R）58度：タイトリスト ボーケイSM10 2024年（N.S.PRO850GH R）PT：オデッセイ Ai-ONE JAILBIRD MINI DBパター 2025年BALL：タイトリスト PRO V1◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器を調査。関連記事【あなたの使っていたクラブもあるかも？ 女子プロが手放せない“名器”図鑑】を読めば、その秘密が分かる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】3W『エリート』は飛距離、5W『EZONE GT』は高さが出る！ 大久保の“感覚派”セッティング
『Qi4D』『クアンタム』…… 最新ドライバーの初速性能ガチ比較！
あなたの使っていたクラブもあるかも？ 女子プロが手放せない“名器”図鑑
【禁断のロボット試打！】7番アイアンのキャリートップ15は？
実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
【写真】“感覚”重視で選ばれたドライバーの顔「ヒール側がスマート」
ドライバーはヨネックス『EZONE GT』に、『カイザ MH』を組み合わせている。大きくゆったりしたスイングで、昨季はステップ・アップ・ツアーのフェアウェイキープ率も1位だった大久保。どのようにクラブを選んだのか？「ドライバーは構えやすさと振りやすさで決めています。ボテッとしているよりも、（ヘッド後方部の）ヒール側がスマートな形が好きなので、このクラブがお気に入り。少しクラブでつかまえてもらいつつ、フェードを打っています。実は、シャフトに深いこだわりはありません。“感覚派”なので、とにかく振りやすいものを選んだら『カイザ MH』になりました。スイングのテンポ的に、先が動くものよりは、手元がしなる方が好きですね」フェアウェイウッドは2本体制。3Wはキャロウェイ『エリート』、5Wは『EZONE GT』を使っている。ヨネックスのクラブが中心だが、『エリート』の気に入っているポイントをこう話す。「3Ｗは距離を出したくて選びました。もともと、ドライバーと5Ｗの間の距離に悩んでいて、風に強いというか、落とされずに前に進んでいってくれるので気に入っています。5Ｗは『EZONE GT』で、結構高い球が打てて、ちょっとグリーンが硬くても高さで止めらるような球が打てますね」ステップ・アップ・ツアーで3勝を挙げ、賞金女王に輝いた大久保。今季はこのギアとともに、レギュラーツアーでどんなゴルフを見せるのか期待がかかる。
【大久保柚季のクラブセッティング】1W：ヨネックス EZONE GT 2024年（9度／カイザ MH 5S）3W：キャロウェイ エリート 2025年（15度／24ベンタスブルー 5S）5W：ヨネックス EZONE GT 2024年（18度／レクシス カイザ HP 6S）4,5U：ヨネックス EZONE GT 2024年（22,25度／レクシス カイザ-U HP 7S）6〜A：ヨネックス EZONE CB901 2024年（レクシス カイザ-i HP 8R）52度：ヨネックス EZONE 501 2019年（レクシス カイザ-i HP 9R）58度：タイトリスト ボーケイSM10 2024年（N.S.PRO850GH R）PT：オデッセイ Ai-ONE JAILBIRD MINI DBパター 2025年BALL：タイトリスト PRO V1◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器を調査。関連記事【あなたの使っていたクラブもあるかも？ 女子プロが手放せない“名器”図鑑】を読めば、その秘密が分かる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】3W『エリート』は飛距離、5W『EZONE GT』は高さが出る！ 大久保の“感覚派”セッティング
『Qi4D』『クアンタム』…… 最新ドライバーの初速性能ガチ比較！
あなたの使っていたクラブもあるかも？ 女子プロが手放せない“名器”図鑑
【禁断のロボット試打！】7番アイアンのキャリートップ15は？
実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？