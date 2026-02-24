年間王者・比嘉一貴ら日本勢21人参戦 ニュージーランドOPの組み合わせ発表
＜ニュージーランドオープン 事前情報◇24日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会が、26日（木）から4日間の日程で開催される。プロアマ形式の今大会は日本ゴルフツアー機構（JGTO）が提携しており、21人の日本勢が参戦する。
≪写真≫新作ドライバーの初速を計測&比較してみた！
開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。昨季のアジアンツアー年間王者に輝いた比嘉一貴は、昨季の日本ツアー賞金ランキング2位に入った生源寺龍憲と同組。日本時間の深夜3時51分にティオフする。飛ばし屋の河本力は堀川未来夢とラウンド。プロ2年目の中野麟太朗は佐藤大平と初日を回る。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）。優勝者には36万ニュージーランド・ドル（約3330万円）が贈られる。
