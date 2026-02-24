吉田優利が大会参戦のために滞在していたタイでのオフショットを大公開！ 「とても素晴らしい経験でした」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。英語で「私は数週間タイに滞在していました。それはとても素晴らしい経験でした」と記すと、米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」に参戦するために滞在していたタイで撮影した20枚の写真や動画を投稿した。
【写真】金ピカの仏像と同じポーズ 吉田優利の楽しいオフショット
海を見下ろすテラス席でのんびりと寛いでいると、そこに運ばれてきた大きなステーキを嬉しそうにカメラに見せる姿や、金ピカの大きな仏像の前に立ったり、同じポーズをとったりした写真を公開。たくさんのカラフルな提灯が飾られたショッピングアーケードでは、「甘さ控えめのタイティー」が入ったカップを頬に当てた写真に続き、「うまい。」「うまうま。」「うますぎぃ！」と称賛しながら何枚もの写真を続けて、すっかりお気に入りの様子だ。もちろん楽しいオフショットだけではなく、最後はトレーニングジムで練習に励む姿も動画で公開。そしてタイ語で「コップンカー」（ありがとう）と投稿を締めくくった。吉田にとって今季初戦となった大会は、最終日にスコアを伸ばしきれず、4日間で12アンダー、24位タイでのフィニッシュとなった。次戦は26日にシンガポールで開幕する「HSBC女子世界選手権」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利はタイで巨大な木造寺院を参拝！ 豪壮な外観と緻密な彫刻は圧巻
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
菅沼菜々の上目遣いショットにファンは騒然 「あら かわちぃ」「ゴルフ界の天使だ」など絶賛コメントが殺到！
キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も
【写真】金ピカの仏像と同じポーズ 吉田優利の楽しいオフショット
海を見下ろすテラス席でのんびりと寛いでいると、そこに運ばれてきた大きなステーキを嬉しそうにカメラに見せる姿や、金ピカの大きな仏像の前に立ったり、同じポーズをとったりした写真を公開。たくさんのカラフルな提灯が飾られたショッピングアーケードでは、「甘さ控えめのタイティー」が入ったカップを頬に当てた写真に続き、「うまい。」「うまうま。」「うますぎぃ！」と称賛しながら何枚もの写真を続けて、すっかりお気に入りの様子だ。もちろん楽しいオフショットだけではなく、最後はトレーニングジムで練習に励む姿も動画で公開。そしてタイ語で「コップンカー」（ありがとう）と投稿を締めくくった。吉田にとって今季初戦となった大会は、最終日にスコアを伸ばしきれず、4日間で12アンダー、24位タイでのフィニッシュとなった。次戦は26日にシンガポールで開幕する「HSBC女子世界選手権」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利はタイで巨大な木造寺院を参拝！ 豪壮な外観と緻密な彫刻は圧巻
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
菅沼菜々の上目遣いショットにファンは騒然 「あら かわちぃ」「ゴルフ界の天使だ」など絶賛コメントが殺到！
キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も