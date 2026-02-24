「DUO」ロゴがトウ側にある『RS』!? プロギア『RS 2026 Driver』ふくむ３ヘッドが適合リストに！
R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、23日更新で気になる3つの新ヘッドが登録された。昨年11月に登録された『RS PROTOTYPE』と似たデザインに色入れされた、『RS 2026 Driver』『RS F 2026 Driver』『RS MAX 2026 Driver』がそれだ。
【画像】当時の『TR-X 370 DUO』のトウ側ロゴとはデザインが違う
気になるのは、ヘッドに記載されているとされる「識別マーキング」だ。前回11月の『RS PROTOTYPE』の時もフェースに「DUO」の表示があるとされていたが、今回のフェース３つも同様に「DUO」の文字があるよう。
前回『RS PROTOTYPE』にはなかった点として、さらにトウ側にも大きく『DUO』のペイント装飾も見られる。そして、『DUO』の大きなロゴの下には、小さな文字で「Dual Composite Face」の文字も画像で確認できた。 この「２重の・複合・フェース」の中身については正式発表を待つ必要がありそう。適合登録でいつでも試合で使えることを意味するが、来週の国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」では、特にプロギア勢の動向を注視していきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
