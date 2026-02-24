菅沼菜々の上目遣いショットにファンは騒然 「あら かわちぃ」「ゴルフ界の天使だ」など絶賛コメントが殺到！
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。ピースの絵文字、口をすぼめてキスをするような表情の顔文字、赤いハートの絵文字の3つを並べると、エスカレーターに乗り、両手で左右の手すりにつかまりながら上目遣いにカメラを見つめる写真を投稿した。
【写真】「このショット、最高」ファンを喜ばせた上目遣いの菅沼菜々
顔の横には手書きでハートを2つ書きこんだ写真をファンは大喜び。「あら かわちぃ」「アイドル現る」「見上げる目線 かわいい〜！」「ゴルフ界の天使だ」と大絶賛。また発売されたばかりのデビューCDにちなんで「毎日MV見てる！」「これからカラオケ行って 君の救世主になりたくて いっぱい歌うよ」などの声も寄せられていた。一昨年は不振に苦しんだ菅沼。シード権を失い昨年はレギュラーツアーに参戦する機会も限られていたため、4月末には国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」に挑戦した。すると、その翌週の「パナソニックオープンレディース」で復活優勝。2023年10月以来となる通算3勝目を挙げた。今年も沖縄で開催される開幕初戦、台湾で開催される2戦目には「広場恐怖症」のために移動することが叶わず欠場となるが、その後のツアーには積極的に参戦しツアー通算4勝目を飾ることをファンは楽しみに待っている。
