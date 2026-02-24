ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、都内のホテルで帰国会見に出席した。

今季限りで現役引退し、最後の五輪に臨んだフィギュアスケート女子銀メダルの坂本花織（25＝シスメックス）も笑顔で登壇。「団体戦では最高のメンバーと最高のチームワークで銀メダルをつかみ取ることができてうれしい思いでいっぱいでした。個人戦ではたった1つのミスで銀メダルになってしまったんですけど、それでもたくさんの方が応援してくださったお陰で後押ししてもらえてあのような演技ができた」と振り返り、「朝早くから、そして現地に足を運んでくださった皆様、近くでサポートしてくださった皆様に感謝しています」と感謝の思いを語った。

「17日間本当に感情がジェットコースターのような、いろんな気分を味わった。はじめの3日間は団体戦でみんながいい演技をして、この経験は誰にとってもかけがえのない瞬間だと感じながら過ごした、それで銀メダルを取れたことがうれしかった」と団体戦の戦いを回顧。

「全員が同じ方向を向いて、同じ目標に向かって進んでいけたことがまとまった要因」と語り、「1人でもブレブレでいいやと思うと団結力が下がる。全員が一番良いメダルの色を目指して挑んだことがチームジャパンの団結力につながった」と仲間たちを称えた。

そして個人戦については「そこかららいろんな思いがあって不安になって、個人戦が結構後だったので、9日間は不安でいっぱいだったが個人戦に向けて気持ちを立て直すことができた。個人戦では完璧という演技ではなかったが、以前の北京五輪より良いメダルの色が取れたので、そこには満足しているし今後の糧になる」と振り返った。

日本フィギュア女子初となる3度目の五輪出場。個人戦はミスもあって金メダルに届かず悔し涙を流したが、団体と個人でともに銀メダルを獲得。大会前に掲げていた「個人と団体で銀メダル以上」という目標は達成し、閉会式では日本の旗手も務めた。