７人組音楽グループ「ＸＧ」は２４日、プロデューサー・ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されたことを受け、公式Ｘを更新し、一連の報道に関してコメントを発表した。

声明では「一連の報道に関して、ＡＬＰＨＡＺ（＝ファンネーム）の皆さま、および、関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。「現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております。本件につきまして、ＸＧの関与は一切ございません」ときっぱりと否定した。続けて「アーティストの安全と心身の健康を最優先に、引き続き万全の体制でサポートを行ってまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」とした。

メンバーも声明文を発表した。「私たちからの言葉が遅くなってしまい、ごめんなさい。突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、改めて強く感じています」とコメント。「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、ＸＧとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。これからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです」と誓った。

現在ワールドツアーを開催中。３月１４日に福井公演が控えている。