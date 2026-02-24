ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。

テレビカメラ２５台以上、報道陣１００人以上が集まる中、メダリストが登壇。冒頭、伊東秀仁団長は「今大会は多くの国民の皆様に夜を徹して、心温まるご声援をいただき、改めて感謝申し上げます」とあいさつした。

さらに「金５、銀７、銅１２、メダルを含む入賞者は４８。史上最高のチームジャパン、史上最多のメダルを獲得してくれました。多くの選手が最高のパフォーマンスを発揮し、監督・コーチなど最高のサポートをしてくれたこと、大変うれしく思う。多くの選手が次の大会に向けてそれぞれの地に行った。メダリストにはぜひ、ねぎらいの言葉と激励をしていただければと思う。本当に素晴らしい選手たちと一緒に五輪を戦えたこと、大変うれしく思います」と感謝した。

日本勢が獲得したメダルは計２４個（金５個、銀７個、銅１２個）で、１８個だった前回の北京大会を上回り、冬季五輪で過去最多になった。この日、選手５３人を含む選手団本隊の１２２人が帰国。２５日に解団式を行う。