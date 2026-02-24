３月２１日より落語協会の真打ちに昇進する、柳家圭花改め華形家八百八（柳家花緑門下）、三遊亭ふう丈改め円丈（三遊亭天どん門下）、柳家小はぜ改め小はん（柳家はん治）、三遊亭伊織改め歌奈女（三遊亭歌武蔵門下）、入船辰乃助改め船遊亭扇歌（入船亭扇辰）が２４日、都内で披露会見を行った。辰之助が名乗る「船遊亭」は、約１００年ぶりに復活するという。

耳なじみのない「船遊亭」について扇辰は「１００年くらいは名乗る者がいませんでした」と説明。８代目は「扇歌」の名前で数えたという。扇歌を初めて名乗った初代・都々逸坊扇歌は、初代船遊亭扇橋の弟子。七・七・七・五の２６音を基本とする短詩文芸「都々逸（どどいつ）」を確立させ、江戸末期の寄席で一世風靡（ふうび）した。辰之助は「関係者の方に言われたのが、『都々逸をどんどんやる人が減っている。都々逸の漢字すら読めない人が増えている』。僕がもうちょっと活躍して、『都々逸』というものがあったな、とか、新たに知ってもらえるきっかけ作りができたら、この名前を継いだ意義が生まれるんじゃないか」と熱を込めた。

一方の扇辰は「５人いる弟子の２番目で、１番ずうずうしい。私と家内に小言を言うのはこれだけです。新作落語に挑戦したり、テレビショッピングのＭＣ的なことをしていて、『商品アドバイザー』と肩書がついていた。ずうずうしいところがあって頼もしい」と語った。

５人の披露興行は東京・上野鈴本演芸場の３月下席を手始めに、都内の各寄席で行われる。