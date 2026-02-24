お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（39）が24日、都内で「HOT PEPPER Beauty AWARD 2026」授賞式にゲストとして登場した。ユーザーの支持を集めた「ベストサロン部門」表彰のプレゼンターを務めた。

「日ごろから思い立ったら即行動派なもんですから、髪を切りたい、ネイルをしたいと思ったらホットペッパービューティーさんにお世話になっております！」と元気よくあいさつした。

タレント本郷杏奈（34）との間に、23年11月に第1子の男児が誕生。今年1月には本郷の第2子妊娠を発表した。長男について「2歳半なんですけど、チャラ男にしたくて、メッシュっぽいのもいいし、ハイトーンも入れたい」と将来してもらいたいヘアスタイルをセレクト。自身は「最近黒髪やってなかったんで、攻めてみたい気持ちがありますね」と黒染めに興味を示した。

毛量が多いため、2〜3週間に1度はサロンでカットしているという。「でも全然気付いてくれないんですよ、兼近くんが」と相方に嘆くと、兼近大樹（34）に「同じ髪形から同じ髪形になるんですもん！」とあしらわれていた。