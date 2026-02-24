１５日、河北省石家荘市のショッピングモール内で新春文化クリエーティブ商品を選ぶ客。（石家荘＝新華社記者／郭軼凡）

【新華社南寧2月24日】中国ではここ数年ペットを飼う人口が拡大し続けており、それに伴って春節（旧正月）期間中のペット預かり需要も急増している。「預け先を見つけるのも一苦労」という状況が広く見られるようになり、春節の消費市場における一大注目ポイントとなっている。

複数の地域のペットサービス施設を取材したところ、春節の1週間前にはすでに大手ペット預かり施設の予約がほぼ埋まっており、高級個室タイプのペットホテルの中には半月前に満室になったところもあった。料金は普段より値上がりしているが、それでも需要が供給を上回る状態が続いている。

河北省石家荘市でペットサービス店を経営する劉（りゅう）さんは「注文が多すぎてさばき切れない。受け入れすぎてケアが行き届かなくなるのも心配だ。お客さんに対して責任を持たなければ」と語り、春節の2日前には店のペット預かり予約がほぼ満杯になっていたと明かした。

１０日、広西チワン族自治区南寧市の文化観光芸術園で行われた新春歌舞公演。（南寧＝新華社配信）

従来の預かりサービスに比べ、よりパーソナライズされた、きめ細やかな訪問給餌、同伴サービスが多くの飼い主にとって新たな選択肢となっている。中古品取引プラットフォーム「閑魚」上で、猫・犬向けの訪問給餌と散歩サービスを出品する広西チワン族自治区南寧市の事業者は、春節休暇中の注文が多く、毎日十数人の顧客のペットに訪問給餌サービスを提供しており、料金は主に距離に応じて設定しているという。

春節期間中のペット預かりや訪問給餌といった新たな消費業態の活況は、ペット消費市場が熱を帯び続けていることを如実に示している。飼い主のニーズに応じたこれらの新型サービスは、休暇中のペットケアという市場の空白を埋めるだけでなく、ペット消費の成長をけん引する新たな原動力にもなっている。旺盛な需要の背景には、ペット消費市場全体の巨大なポテンシャルがある。

「2026年中国ペット業界白書（消費報告）」のデータによると、25年の都市部ペット（犬猫）消費市場規模は前年比4.1％増の3126億元（1元＝約22円）に上り、28年には4050億元に達すると予測されている。

春節には、市民の生活ニーズに密着したペットサービスに加え、中国伝統文化の要素を取り入れた「国潮」や無形文化遺産分野の文化クリエーティブ商品も各地で盛り上がりを見せており、伝統文化の現代的表現が春節消費市場におけるもう一つの成長の柱となっている。

広西チワン族自治区では、織物の「壮錦」や、焼き物の「坭興陶（でいこうとう）」、編み細工の「芒竹編み（ぼうちくあみ）」など地元の伝統的な無形文化遺産の要素が、「国潮」風の革新的な表現を通じて大衆消費の場へと進出し、新春の生活の細部に溶け込んでいる。

春節期間中、同自治区南寧市の三街両巷や水街などの歴史文化街区が、自治区の国潮・無形文化遺産関連文化クリエーティブ商品を集中展示する舞台となった。「無形文化遺産で新春を祝い、中国の新年情緒を味わう」をテーマにした「2026年広西四季無形文化遺産ショッピング月間・無形文化遺産年越し商品大マーケット」では、特設の無形文化遺産文化クリエーティブエリアが人気を集めた。手織りの壮錦製品や匠の技で作られた「繍球香囊（しゅうきゅうこうのう、刺しゅうを施したまりの中に香草などを詰めた匂い袋）」、創意あふれるデザインの午（うま）年無形文化遺産ペンダントなどさまざまな商品が並び、市民や観光客が競って買い求めていた。

同自治区商務庁の担当者は、春節休暇中に自治区内の各主要商業エリアで新たな消費のシーンや業態が次々と登場し、無形文化遺産の実演や民俗体験、特色あるマーケットが市民に大好評だった紹介。春節連休の最初の3日間で、自治区内の重点モニタリング対象歩行者天国・商業エリア30カ所の来客数は前年同期比35％増となり、売上高は同19％増となったと明らかにした。（記者/黄耀滕、郭軼凡）

１５日、河北省石家荘市にあるショッピングモールの棚に並んだ新春文化クリエーティブ商品。（石家荘＝新華社記者／郭軼凡）

