お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の住まいについて語った。

この日のゲストはお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹。又吉は2015年に小説「火花」で芥川賞を受賞、昨年は音楽劇「エノケン」の脚本を手掛け、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」にも出演するなど多忙な日々を送っている。

司会の黒柳徹子は又吉について「以前はお風呂なしのところだったけど、今は110畳の所にお一人で住んでいらっしゃる」と話を振り、又吉は「そうですね。広い家に住ませてもらってます」と明言した。

「今の家に暮らす前に、後輩2人と3人で住んでいたんですよ」と又吉。「そこから今の自分の部屋に引っ越したので、もっと僕の予定では、後輩とかいろんな人が遊びに来てくれると思って、リビングが広い方がいいかなと思って広い所にしたんですけれども、誰も来ないです」とぼやいてみせた。

広々としたリビングの写真が披露されると、「20個ぐらいグラス用意していたんですけれど、何年か前に半分くらい処分しましたね」と淡々。「椅子もいっぱいあるんで、順番に毎日違う椅子に自分で座ってます」とも語った。

黒柳は「でもうちが変わっても、あなたはどんな時でもお花は飾っていたんですって」と続け、又吉は「そうですね。若い頃は一輪挿しとかにお花を買ってきて挿してました」と打ち明けた。