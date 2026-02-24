マユリカ、非常時に相方に渡したい物巡り“ひと悶着” 中谷「すごい恥ずかしい」
お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が24日、都内で行われた『こちらJ:COM安心安全課』防災セミナー取材に登場。“非常時に相方に渡したい物”でひと悶着した。
【写真】ひと悶着!?マイクを握るマユリカ・阪本、中谷
イベントでは、“非常時に相方に渡したい物”を2人がフリップに書き込むコーナーがあった。
中谷は「リップクリーム」と回答。阪本がリップクリームをよく使うものの、なくして自身のものを使われたことがあることを理由に挙げた。
一方の阪本は「ローション」と記入。理由について冗談めかしながら、中谷の自宅を訪れた際にローションが「常にある」といい、なぜ持っているのかを聞くと「うるさい、いんねん！」と言われたことを明かした。
中谷は「すごい恥ずかしい」「止まってくれ」などとツッコミを入れていた。
