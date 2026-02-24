青森県出身のタレント、王林（27）が24日、都内で「HOT PEPPER Beauty AWARD 2026」授賞式にゲストとして登場した。ユーザー投票で決定した人気ヘアスタイルを発表する「ベストスタイル部門」表彰のプレゼンターを務めた。

王林は鮮やかなピンクのワンショルダードレスを着て登場。アイドル時代からの髪形遍歴を振り返った。「2022年までりんご娘っていうグループにいて、メンバーそれぞれ髪形が決まってたんです」と回顧。自身は「ハーフアップを片側に寄せる」と決まっていたそう。「だから頭蓋骨がこっち（左）だけずっとボコッと出ていた」と、骨までヘアスタイルに沿った形になっていたという驚きのエピソードを披露し、EXITのりんたろー。（39）と兼近大樹（34）にツッコまれた。

この日は茶髪を2つにまとめたアップヘア。「色を変えたり、お仕事で黒髪にしたりとか、人生を髪の毛で楽しんでます！」とヘアスタイルの変化を楽しんでいる。だが「こう見えてすごい天パで、シャー芯のようにかたい髪の毛なんですよ！手に刺さるくらいかたくて」と髪質に悩まされているという。「柔らかい印象になるように美容師さんやヘアメークさんにやってもらってるので、ずっとふわふわの髪が憧れ。柔らかそうな髪質になるように毎日頑張ってます」と日々の努力を明かした。