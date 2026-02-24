明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

００：００ 米・卸売在庫

００：００ 米・卸売売上高

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：プラネット<2391>

※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか



出所：MINKABU PRESS