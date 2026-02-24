明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
００：００ 米・卸売在庫
００：００ 米・卸売売上高
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０９：３０ 豪・消費者物価指数
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか
出所：MINKABU PRESS
