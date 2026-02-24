○経済統計・イベントなど

００：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
００：００　米・卸売在庫
００：００　米・卸売売上高
０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
０９：３０　豪・消費者物価指数
１６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００　独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１６：４５　仏・消費者信頼感指数
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・５年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか

出所：MINKABU PRESS