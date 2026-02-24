株式会社シグマは、AF対応シネレンズ「AF Cine Line」の第2弾「AF Cine 28-105mm T3 FF」を4月16日（木）に発売する。対応マウントはソニーE、L。価格はオープン。

スチル用の大口径標準ズームレンズ「SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN｜Art」の光学設計を受け継いだシネマレンズ。

焦点距離やフォーカス位置を問わない高い解像力と美しいボケ味を両立したとする。また、フレアやゴーストを抑えたシャープなルックを提供するという。

リニアモーター「HLA（High-response Linear Actuator）」をAF駆動に採用。ドキュメンタリーなどの予測不可能な瞬間も逃さず捉えるとしている。

Artラインの信頼性を踏襲しつつ、鏡筒は映像制作現場での利用に最適化。フォーカスリングを有限回転としたほか、フォローフォーカスのための0.8Mピッチギア、クリックレスの絞りリングなどを備えている。

焦点距離：28-105mm 絞り（T値）：T3-22 絞り羽根枚数：12枚 最短撮影距離：0.4m 最大撮影倍率：1:3.1 全長：159.9mm（ソニーEマウント用）、157.9mm（Lマウント用） 質量：1.3kg（ソニーEマウント用、Lマウント用共に）