Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。ミッキーマウスの耳付きヘッドウェアをかわいらしくかぶる姿に注目が集まっている。

【写真】スキズ・フィリックス、キュートなミッキーマウスのヘッドウェア×レーサージャケット／金髪ハーフアップ＆メガネ姿／adidasのアイテムを度々着用【動画】Gentle Monster新コレクション予告

■Stray Kidsフィリックス、一足早くGentle Monsterの最新コレクションを着用

フィリックスは「2026 CIRCUIT COLLECTION」とキャプションを添え、自身がモデルを務める韓国のアイウェアブランド「Gentle Monster（ジェントルモンスター）」へのメンション、および「@disney」「@f1」と添えて写真を投稿。

同ブランドのSNSでは、「Gentle Monster Circuit Collection Disney x Formula 1 Coming Soon」とコラボレーションを予告しており、フィリックスは一足先に新作アイテムを着用したようだ。

今回の投稿では、Yohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）とadidas（アディダス）によるブランドY-3（ワイスリー）と、日本のストリートブランドNEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）のコラボ「レザー レーサー ジャケット」に、adidasのレザーパンツを合わせた装いで登場したフィリックス。

1枚目は、グレーのリムのサングラスをかけ、ミッキーマウスの耳のついた白のヘッドウェアを抱えてしゃがむ姿でスタート。2、6枚目は、ヘッドウェアを小脇に抱えた立ち姿を披露している。さらに、コレクションの予告動画にも登場した赤のコラボサングラスをカチューシャがわりに着用し、遊び心をプラス。

7～16枚目のヘッドウェアを実際に着用。サングラスのテンプル（つる）を唇にくわえたり、カメラを覗き込んだりと、クールでセクシーな表情を見せつつ、ミッキーマウスの耳が愛らしさを添える“甘辛ミックス”なビジュアルを完成させた。他にも耳をかじるお茶目なカット（19枚目）など、全20枚に渡り多彩な表情を披露している。

SNSでは「ミッキー×ぴりちゃん無敵の可愛さ」「思い切り耳かじってる（笑）」「レーサースタイルも着こなすフィリックス様」「金髪耳かけヘア、美人すぎる」など、熱い反応が寄せられている。

■前日には金髪ハーフアップ×メガネ姿を披露したスキズ・フィリックス

また、前日には、金髪をハーフアップにし、黒縁メガネをかけた「#ootd（今日の服装）」ショットも公開。メゾンのアンバサダーを務めるLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン）のブルーのボストンバッグ、adidasのロゴが入ったピンストライプのブルゾンやスニーカーを紹介した。投稿には「#comingsoon」のタグも付けられており、ファンからは「adidasアンバサダーくるのかな？」と期待の声も上がっている。

■最近よくadidasのアイテムを着用しているフィリックス

■動画：「Gentle Monster Circuit Collection⁣⁣ Disney x Formula 1⁣⁣」予告投稿