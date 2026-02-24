【ライブレポート】≠ME、結成7周年記念ライブが大盛況！「皆さんのおかげでこんなにも大きく美しい花になりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が、グループ結成7周年を記念して『≠ME 7周年コンサート「≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」』をKアリーナ横浜にて開催した（昼夜2回公演）。

■「このアイドル人生でみんなに出会えて本当に幸せです！」

会場には12本の大きなLED柱がステージを見守るように鎮座。「Overture」が流れカウントダウンが始まると、冨田菜々風の「戦え！」を合図に2025年12月にリリースされ発売初日に40万枚出荷を記録した11thシングル「排他的ファイター」を力強くパフォーマンス。続けて「天使は何処へ」を披露し、スタートからハイクオリティなステージで観客を圧倒。冒頭から畳みかけるような展開で、会場を一気に≠ME色に染め上げた。

「想わせぶりっこ」では鈴木瞳美から「このアイドル人生でみんなに出会えて本当に幸せです！ 挫けそうになったこともあったけど、みんなのおかげで前に進むことができました！ どんなときも側で支えてくれて、味方でいてくれて、本当にありがとう！ 君の存在、注いでくれる愛情すべてが私の宝物です！」、「空白の花」では冨田から「7年前に咲いた一輪のこの花は、皆さんのおかげでこんなにも大きく美しい花になりました。≠MEが、そして私が、花を今も咲かせ続けられているのは皆さんのおかげです。7周年本当にありがとう！ これからも一緒に歩いてください」とファンに感謝のメッセージを送った。

ライブ後半に差し掛かると「はんぶんこクリスマス」をキュートに歌い上げ、「きゅんかわ人生」では大ボリュームのコールが響きわたり、客席の熱気は最高潮に。

主人公になれない孤独や絶望を歌った「モブノデレラ」では歌詞にも出てくる「グレー」の衣装をこれまで纏っていたが、この記念すべき7周年にそれぞれのメンバーカラーのドレス衣装を着用。グレーの世界に華やかな彩りを添え、シンデレラにはなれなかった端役がまさに物語の主人公となった瞬間を描いていた。

蟹沢萌子は「ここにいてくれる一人ひとりが、色が、しっかりと見えています！ 皆さんが私たちを色づけてくれるように、私たちもみんなのことを彩れたらうれしいです！ そうして生まれる奇跡みたいな空間をこれからも一緒に大切にしていきましょう！ 一緒に輝いていきましょう！ よろしくお願いします！」と呼びかけた。

昼公演では7月10日・11日にフランス・パリで開催される『Japan Expo Paris 2026』への出演が決定したことがサプライズ発表され、初のヨーロッパでのライブに蟹沢は「いろいろな場所で私たちのパフォーマンスをお届けできることをすごくうれしく思います。≠MEというグループ名には、“今までとは違う自分をみんなに経験してほしい”という指原さんの想いが込められているのですが、そんな≠MEな私たちをさらにさらにお見せできる1年にしたいなと思っていたので、今回この発表を受けてすごくうれしいです！」と喜んだ。

夜公演では≠MEにとって初となるアリーナツアー『≠ME アリーナツアー2026』の開催がサプライズ発表され、蟹沢が「8年目のツアーになるんですけれども、まだまだ≠MEの愛をてんこ盛りにしてお待ちしていますので、一緒に最高の時間過ごしていきましょう！」と意気込んだ。

『≠ME アリーナツアー2026』は、5月4日 東京ガーデンシアターから幕を開け、ツアーファイナルは7月17日・18日の横浜アリーナでの2Days開催となる。

最後はペンライトでエメラルドグリーン一色に染まった会場で『「君と僕の歌」』を披露。7周年をファンと一緒に祝福して幕を閉じた。

6月24日には12thシングルの発売も決定し、初のアリーナツアーやパリでのイベント出演など、あらたな挑戦を控える8年目の≠MEにも大いに注目だ。

(C)YOANI

■セットリスト

■昼の部

M-0 Overture

M-1 排他的ファイター

M-2 天使は何処へ

M-3 最強のラブソング

M-4 ヒロインとオオカミ

M-5 す、好きじゃない！

M-6 サマーチョコレート

M-7 Marcato

M-8 デート前夜レクイエム

M-9 カフェ樂園

M-10 ウルトラレアキッス

M-11 こちらハッピー探検隊

M-12 マシュマロフロート

M-13 このままでモーメンタリ

M-14 初恋カムバック

M-15 桃色デイブレイク

M-16 はんぶんこクリスマス

M-17 モブノデレラ

M-18 神様の言うとーり！

M-19 きゅんかわ人生

M-20 はにかみショート

M-21 まほろばアスタリスク

M-22 ラストチャンス、ラストダンス

M-23 ≠ME

＜ENCORE＞

EN-1 秘密インシデント

EN-2 「君の音だったんだ」

EN-3 虹が架かる瞬間

EN-4 「君と僕の歌」

■夜の部

M-0 Overture

M-1 排他的ファイター

M-2 天使は何処へ

M-3 最強のラブソング

M-4 ヒロインとオオカミ

M-5 す、好きじゃない！

M-6 薄明光線

M-7 #おふしょるにっと

M-8 2 時半ろけんろー

M-9 誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか？

M-10 想わせぶりっこ

M-11 てゆーか、みるてんって何？

M-12 ワタシアクセント

M-13 フロアキラー

M-14 君はスパークル

M-15 空白の花

M-16 はんぶんこクリスマス

M-17 モブノデレラ

M-18 神様の言うとーり！

M-19 きゅんかわ人生

M-20 はにかみショート

M-21 まほろばアスタリスク

M-22 ラストチャンス、ラストダンス

M-23 ≠ME

＜ENCORE＞

EN-1 秘密インシデント

EN-2 「君の音だったんだ」

EN-3 虹が架かる瞬間

EN-4 「君と僕の歌」

W-EN ≠M

■【画像】『≠ME アリーナツアー2026』『Japan Expo Paris 2026』告知画像

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

セットリストプレイリストURL

昼公演

https://playlist.kingrecords.co.jp/?post_type=playlist&p=2804

夜公演

https://playlist.kingrecords.co.jp/?post_type=playlist&p=2808

≠ME OFFICIAL FANCLUB

https://not-equal-me.jp/