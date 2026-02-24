&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、フランス・パリを初訪問した様子が収められたvlogが、公式YouTubeチャンネルで公開された。

【動画】&TEAM KのパリVlog【写真】&TEAM Kが公開したパリでのプライベートショット

■&TEAM K、初フランスでスマホ紛失！「フランス中を駆け巡りました」

Kは、2026年の元日にフランス・パリに向け出発。動画は出発前の空港ロビー＆機内からスタートする。デビュー後、なかなかインプットする時間がとれなかったと話すKは、「アイデアを探す旅にしたいと思ったのと、いろんな刺激をもらって、今後に活かしたいと思って」と、旅の目的地にパリを選んだ理由を語っている。

到着後、Kは早速パン屋さんに入りクロワッサンを購入。翌日はカフェで休憩しながらパリの街を散策、ボン・マルシェ百貨店で買い物を楽しんだ後、ランチを楽しんだ。「フォアグラ乗ってる！」「これはヤバい！」と嬉しそうに言い、大きな口でお肉を頬張ったKがあまりの美味しさに拍手する姿も。その後、「ずっと行きたかったお店です」という「Astier de Villatte」（アスティエ・ド・ヴィラット）でもショッピングを堪能したようだ。

パリ2日目は寝起きシーンからスタート。「9時間半寝たのは久々です。嬉しいです」とまだ眠そうに話しながらカメラを回す。ベージュのロングコート姿にCHANEL（シャネル）のトートバックを持った“パリ仕様”の服に着替えたKはルーヴル美術館やエッフェル塔など、人気の観光地を巡り、3日目は「ずっと行きたかったカフェに来ました」というAu Roi du Cafeでエスカルゴ料理を堪能。夜はディズニーランド・リゾート・パリを訪れた。

4日目は、前日に帰りのタクシーに携帯を置き忘れ、フランス中を駆け巡ったという、まさかの“大事件”を告白してスタート。念願のチョコレートショップを訪れるなど最終日もしっかりパリ観光を堪能するKの姿が映っている。

SNSには、「スッピンKくんが最強」「プライベートパリも動画撮って共有してくれるの神アイドル」「寝起きからご飯食べる姿から何から何まで綺麗」「Kくん寝起きかわいすぎませんか…」「破壊力MAX」「マイナスイオンたっぷり」「オフの日ナチュラルお顔がホント綺麗」「お顔が大天才」「Kくんて目が本当にきれい…」「顔面の完成度すげぇ」「愛おしすぎる」と、多くの反響が寄せられている。

■写真：&TEAM K、パリでのプライベートショット