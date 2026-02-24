Ｗｅｌｂｙ <4438> [東証Ｇ] が2月24日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年12月期の業績予想は連結営業損益が3000万円の赤字(前期は4億5200万円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高について、当社においては、引き続き製薬企業向けの受注活動や既存PHR サービスの改修等に取り組むとともに、先行投資を進めていた疾患領域単位でのPHR プラットフォームが稼働フェーズに入ったため、当該サービス提供による事業拡大を行います。また、新規事業として、患者中心医療を実現するための患者向け医療教育プラットフォーム事業及びプライマリー領域及びオンコロジー領域におけるデータ/リサーチ事業の立ち上げを行い、収益貢献が始まる予定です。株式会社Welby ヘルスケアソリューションズにおいては、重症化予防事業及び受診勧奨事業を始めとした保険者（健康保険組合・市町村国保・共済組合・協会けんぽ）向けソリューションの事業拡大に取り組みます。これらの取り組みにより、通期において1,466 百万円と、2025 年12 月期と比較しての売上成長を目指します。 営業利益について、疾患領域単位でのPHR プラットフォームの売上構成率が上がることにより売上総利益率の向上に努める一方、会員資産/データ資産の活用強化のための組織強化、当社サービスの医療機関等への普及投資及びオンコロジー領域におけるサービス拡充のための開発投資など将来的な事業成長のための投資を加速することにより、売上の成長に関わらず継続した費用を支出する予定です。その結果、営業利益は△30 百万円となる見込みです。※「PHR」とは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指します。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

