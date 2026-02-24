札幌市が進める緊急排雪は当初、２月中の完了を目指していましたが、秋元市長は会見で３月上旬までかかる見込みであると発表しました。



札幌市西区の住宅街です。



朝から重機で道路脇の雪山を崩していました。



（百瀬記者）「２月の終盤に差し掛かっていますが、緊急排雪が急ピッチで進められています」



２月２日から始まった緊急排雪は、道幅を早急に確保するためにスピードを重視していて、交通量の多い道路から優先的に進められています。





札幌市は当初、２月中に市内全域の排雪を完了するとしていました。しかしー（秋元市長）「２月２４日現在ではおよそ７割の進捗。３月上旬まで（排雪作業が）かかる見込みであります。除雪作業のやり直しもあって全体としては少し遅れている」２月に入ってからも大雪に見舞われた影響で、秋元市長は３月上旬まで完了がずれ込む見込みであることを明らかにしました。市内のほかの場所を取材すると…（阿部記者）「札幌市北区の住宅街です。排雪作業が終わっている道はこのように綺麗なのですが、一本挟んで反対側を見ると排雪がされていなく、非常に道も狭く、歩くのも大変な状況です」排雪が進んでいない地域では変わらず道路状況が悪いまま。路面がガタガタになっているほか、２車線が１車線になっていて、すれ違うのも難しい場面も見られました。市はすべての生活道路を１回排雪できれば「完了」としていますが、業者側は通学路など緊急性の高い場所を優先しているため、さらに遅れが出るかもしれないと話しています。（佐野重機 斉藤英雄さん）「２月中の降雪量も多く、交通状況の悪化もあり、恐らく３月２週目くらいにずれ込む可能性が出てきているのが正直なところ」限られた人数の中、どう迅速に市内の排雪を進めていくのかー現場では市民のために連日、急ピッチでの作業が続けられています。