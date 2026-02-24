既婚男性の結婚指輪の有無が相手への関心のバロメーターになるのかという議論が巻き起こり、MCの弘中綾香が山里亮太の指輪事情を深掘りする一幕があった。

【映像】指輪は？山里の薬指

テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストと共に世の中に溢れる“あざといテクニック”を検証・議論する番組。2月19日はアナウンサーの弘中綾香とFANTASTICSの中島颯太をゲストに迎え、番組内の人気企画「あざと連ドラ」第6話を鑑賞しながら、恋愛における細かな仕草について分析を行った。

ドラマ内では、主人公の女性が気になる男性編集者の左手薬指をさりげなくチェックするシーンが描かれた。これに反応した弘中は、「ちゃんと見てましたから。（相手を好きじゃないなら）普通見ないでしょ」と持論を展開。その流れで弘中は、共演者である山里に矛先を向け、「山里さんの（結婚指輪）見たことあります？」と鈴木愛理に問いかけた。

約2年半にわたり山里と共演している鈴木に「（指輪を）してる、してない、どっちだ？」と問いかける弘中。鈴木は「え〜！ あ〜、どっちだろう。今初めて考えた！」と本音、山里のプライベートな指輪事情に、これまで全く意識が向いていなかったことが露呈する形となった。

弘中は「ほらほらほら！」と持論が証明されたことに自信満々。これに対し山里は、咄嗟に指輪が見えないよう両手で指を隠すポーズをとりながら、「仕事にアクセサリー持ち込まないタイプなんです」と、仕事中は指輪をしていないことを公表、あえて“プロ意識”を感じさせる表現で説明した。中島から「それ、ちょっとそこもかっこいいっすね」とフォローが入るも、あまりに自分への興味が薄いスタジオの空気を感じ取った山里は、「おい、好奇心振り絞れ！！」と絶叫した。

弘中や鈴木が爆笑する中、山里は「誰も……誰も（興味ない）！」と嘆きスタジオは大きな笑いに包まれた。