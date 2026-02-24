国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の記者会見で、衆議院選挙に国民民主党から出馬し落選、公職選挙法違反の疑いで逮捕された入江伸子容疑者を、除籍処分としたことを明らかにした。

【映像】国民民主・玉木代表のコメント（実際の様子）

会見で記者が「今回、候補者の選定プロセスに問題があったと認識しているか、また、短期間で大人数を擁立しなきゃいけなかったことが選定プロセスに影響を及ぼしたか？」と質問。

玉木代表は「まあ、急に選ぶのは大変でしたけど。ただ都議2期やっていた方が公職選挙法を犯すとは思わないので。正直申し上げて。だからそこは、都連を中心に、選対委員長を中心に選んでいただきましたけど、なかなか都議2期された方が、極めて単純な運動員買収をやるかもしれないという前提で、選んだり排除したりはできなかったと思いますね」と答えた。

続けて「だからそこは我々としても、研修、再発防止、ガバナンスコードの策定、徹底をやっていきますが、それをやったとして100％防げるかというと、最後はご本人の順法意識であったり、そういったことに帰着するので。新人なら過失とか、知りませんでしたということはあり得るのでしょうけど、選挙の種類は異なっても議員という地位を占めていた以上、当然一定の法律的な知識や順法意識があるものという前提で選定するのは、ある意味当然だったのかなと思いますが。ただ今回の事案も含めて、何が問題だったのか改めて整理をした上で、再発防止に努めてまいりたいと思います」と述べた。

元フジテレビの入江伸子容疑者は、都民ファーストの会から出馬して東京都議を2期務め、先日の衆院選東京7区に国民民主党から出馬、落選していた。（ABEMA NEWS）