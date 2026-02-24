関空・伊丹の空港リムジンバス、現金・切符いらずに クレジットカードなどのタッチ決済を3・1開始【詳細】
関西国際空港、大阪（伊丹）空港の空港リムジンバスで、3月1日からクレジットカードなどのタッチ決済が利用可能になる。
【写真】空港リムジンバスでうれしいタッチ決済 設置イメージ
関西空港交通、阪急観光バス、阪神バス、近鉄バス、奈良交通の5事業者、合計260台で、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用したクレジットカードなどのタッチ決済乗車サービスを開始する。一部路線・一部バス会社は未対応。
鉄道を中心にタッチ決済乗車サービスの導入が進んでおり、空港アクセスを担うリムジンバスにも対応することで、普段使い慣れているクレジットカードなどで空港から関西エリア各地への移動が便利になる。
■乗車方法
タッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）や、カードが設定されたスマートフォン等を、バスに新たに設置する専用端末にタッチすることで、そのままご利用できる。
■対象路線
関西国際空港発着
【大阪府内】大阪駅前線、大阪空港（伊丹空港）線、近鉄上本町線、南港・USJ線、りんくうタウン線、スカイシャトル線
【兵庫県内】神戸線、西宮線、尼崎線
【奈良県内】奈良線
大阪（伊丹）空港発着
【大阪府内】大阪駅前線、新大阪線、なんば線、あべの橋線、上本町線、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン線、関西国際空港線
【兵庫県内】神戸三宮線、甲子園線
【京都府内】京都線
【奈良県内】奈良線
■開始時期
2026年3月1日（日）
■決済ブランド
Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯
