X JAPANのYOSHIKIさんが、56歳で急逝したロックバンド・LUNA SEAのドラマーである真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。故人を偲びました。



【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】YOSHIKIさん が追悼「いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね」





YOSHIKIさんはLUNA SEA のSUGIZOさんから訃報を受けたとのこと。「35年以上前、X JAPANのHideが『かっこいいバンドがいる』と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました」と振り返りました。







さらに「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません」「日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」と、最大のリスペクトを示しています。









YOSHIKIさんは関係者・ファンの方々へのお悔やみを綴り、「真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで」「いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね」と、呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】