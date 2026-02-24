スポニチ

　人気シェフ・鳥羽周作氏（47）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「舌が肥えると損する」論争で私見を展開した。

　鳥羽氏は「舌が肥えると損するみたいな話しが話題になっていて」と切り出すと「確かに舌が肥えていくというか経験値が増える事によって解像度が上がるかも知れない　だからこそ色々なシーンでのおいしいを楽しめる方が絶対に幸せ」とつづる。

　「高級が全てじゃないと思う　もちろん良さはあると思うけど　だって富士山の頂上でカップヌードルはめちゃくちゃおいしい　高級じゃないけど　だからおいしいは色々なおいしいがあって良くて　色々なおいしいの経験値をつんでその上でそれをフラットに楽しもうと思うことが　本当の意味で口福　僕はコンビニだってマックだってレストランもどれも好きです　だからみんなも色々なおいしいを楽しんでいきましょう」

　また「結局何が言いたいかと言えば、おいしいは世の中に沢山あって人それぞれ感じ方も違うのは当たり前で　おいしいの可能性に自ら蓋をして、おいしいの可能性すら存分に楽しめないという機会損失が本当の意味で損だと思う」と私見を展開していた。