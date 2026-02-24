¡Ú XG¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¡Û»ö·ï¤ò¼õ¤±¡ÖXG¡×¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢XG¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¡ÖSIMON¡×¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô ÂáÊá¡¡
À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃË¤¬¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡ÖSIMON¡Ê¥µ¥¤¥â¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤ä¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î2¿Í¤Î¼Ò°÷¤ÎÃË¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÖXG¡×¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤Éº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òSNS¤Ç²¼µ¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¸øÉ½Á´Ê¸¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦
°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ
°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ALPHAZ¤Î³§¤µ¤ÞµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢XG¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ÂÁ´¤È¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡XG¡¡¤è¤ê¡¡¸øÉ½Á´Ê¸¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦
¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë ALPHAZ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢XG¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âXG¤ÏXG¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡Á´Ê¸¡¡°Ê¾å¡¡¢¤¢¤¢¤¢¤
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û