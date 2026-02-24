ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、東京都内のホテルで帰国会見に出席した。フリースタイルスキー、スノーボード、フィギュアスケート、スピードスケート勢からメダリスト計15人が登壇。誇らしげにメダルを首からかけて輝きを放ち、今大会の感想や次回30年フランス・アルプス五輪への決意などそれぞれの思いを語った。

フィギュアスケートのペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）もそろって登壇。三浦は「本当にたくさんの応援いただきありがとうございました。個人戦のSPで大きなミスがあったが自分たちの積んできた練習を信じて取り組むことができて個人戦金メダル、団体戦銀メダルを取ることができた。本当にいつも応援ありがとうございました」と語り、木原は「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もあったがたくさんの方に支えていただき、パートナーの璃来ちゃんとともに最後まで走り抜くことができた。サポートいただきありがとうございました」と頭を下げた。

木原は司会者から「木村龍一選手」と指名され、ずっこける場面も。思わぬハプニングに三浦も笑顔を見せた。

団体で銀メダル獲得に貢献すると、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。