¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¾®¶¶¤¬Çä¤ì¤Æ·î¼ý£´¥±¥¿¤òÍ½ÁÛ¡¡ÀèÇÚ·Ý¿ÍÊò¤ì¡ÖµÈËÜ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Ê¤¢¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤¬£²£´Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÏºòÇ¯¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ºÇ¶á¤Ï»Å»öÎÌ¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¾®¶¶¶¦ºî¤Ï¡¢àºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤Èá¤È¤·¤Æ¡Ö£³·î¤Î¥®¥ã¥é¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤Ë¡Ö²áµîºÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤¬¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤âºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÌõ¤Ï£×£å£â¤Î£Ã£Í¤Ë²Ã¤¨¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢ÇÛ¿®¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£È¹¤¬¡Ö¥ª¥ì¡¢Ê¹¤¤¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤«£±ËüËç°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®¶¶¤Ï¡Ö£±Ëü£²£°£°£°Ëç°Ê¾å¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡È¹¤¬¡ÖÍ½ÁÛ³Û¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾®¶¶¤Ï¡Ö£²£°£°£°Ëü¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁêÊý¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¤¬¡Ö¤¢¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¸À¤Ã¤¿¥ä¥Ä¡££²£°£°£°Ëü¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®¶¶¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¤¬£±Ëü£²£°£°£°ËçÇä¤ì¤Æ¡¢£±£³£°£°±ß¤ÇÇä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬£±£µ£°£°Ëü¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¢£µ¡¢£¶£°£°¡ÊËü¡Ë¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¾¡¼ê¤ËÍ½ÁÛ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤ÎÀèÇÚ¤Ç²ÐÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³粼¥±¥¤¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡£µÈËÜ¤ò¤ªÁ°¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Ê¤¢¡×¤ÈÊò¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾®¶¶¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÇÛ¿®¤¬Çä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤Á¤é¤â¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Å¤Ê¤Ã¤Æ£µ¡¢£¶£°£°Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥®¥ã¥é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÆþ¤Ã¤¿¤é£µ¡¢£¶£°£°¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·à¾ì¤âÎ©¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤¢¤È£Ã£Í¤Î¥ä¥Ä¤È¤«¤â¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡££Ã£Í¤Ê¤ó¤Æ£±£°£°£°Ëü¤È¤«Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»³粼¤Ï¡Ö£×£å£â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£