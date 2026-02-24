高木菜那さん、久々の日本で違和感爆発

ミラノ・コルティナ五輪のテレビ解説で大活躍したのが、2018年の平昌大会マススタートなどで五輪金メダルにも輝いた元スピードスケート選手の高木菜那さん。久々に戻ってきた日本でつづった“違和感”に、共感の声が集まっている。

高木さんは自身のSNSで23日に帰国したことを明らかにしていたが、同日深夜にXを更新。「まって。東京が春だ。え。花粉だ…」とつづった。東京はここ数日、最高気温が4月並みまで上がるなどまるで春。イタリアで冬の競技を取材していた高木さんが感じた違和感には、共感の声が並んだ。

「こんにちは。やっぱりそうですよね？」

「菜那さんの帰りを待ってたかのように暖かくなりました！」

「花粉、しっかり対策してくださいね！」

「なるべく早く対策なさってください！」

「結構ヤバめです」

「しばらく泣けますね」

「ミラノから帰ってきていきなり夏日にバッティングだもんなぁ」

「浦島太郎みたいになってる」

高木さんは女子500メートルと1000メートル、女子マススタートで3つの銅メダルを獲得した高木美帆の姉。解説中は「高木選手」と呼び続けたもの、時に感情がこぼれる解説が好評を博していた。



（THE ANSWER編集部）