五輪から帰国、金メダリストが東京で震撼「待って…」 広がる共感「浦島太郎みたい」「帰りを待ってた」
高木菜那さん、久々の日本で違和感爆発
ミラノ・コルティナ五輪のテレビ解説で大活躍したのが、2018年の平昌大会マススタートなどで五輪金メダルにも輝いた元スピードスケート選手の高木菜那さん。久々に戻ってきた日本でつづった“違和感”に、共感の声が集まっている。
高木さんは自身のSNSで23日に帰国したことを明らかにしていたが、同日深夜にXを更新。「まって。東京が春だ。え。花粉だ…」とつづった。東京はここ数日、最高気温が4月並みまで上がるなどまるで春。イタリアで冬の競技を取材していた高木さんが感じた違和感には、共感の声が並んだ。
「こんにちは。やっぱりそうですよね？」
「菜那さんの帰りを待ってたかのように暖かくなりました！」
「花粉、しっかり対策してくださいね！」
「なるべく早く対策なさってください！」
「結構ヤバめです」
「しばらく泣けますね」
「ミラノから帰ってきていきなり夏日にバッティングだもんなぁ」
「浦島太郎みたいになってる」
高木さんは女子500メートルと1000メートル、女子マススタートで3つの銅メダルを獲得した高木美帆の姉。解説中は「高木選手」と呼び続けたもの、時に感情がこぼれる解説が好評を博していた。
（THE ANSWER編集部）