TEAM JAPANが帰国時記者会見

ミラノ・コルティナ五輪に出場した「TEAM JAPAN」の帰国時記者会見が24日、都内ホテルで行われた。日本代表のメダリストのうち15人が出席。現在の心境を語った。フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組も参加した。

木原は「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もありましたが、沢山の方に支えていただき、パートナーのりくちゃんにも支えていただき走り抜くことが出来ました」とコメント。三浦は「SPで大きなミスがあったけれど、練習を信じて取り組むことができた。いつも応援ありがとうございました」と感謝を口にした。

今季限りでの現役引退を表明している、女子シングルの坂本花織は「団体戦では最高のメンバーで銀メダルを掴めて、嬉しい思いでいっぱいでした。個人戦は1つのミスで銀メダルになりましたが、皆様の応援でおかげで演技が出来たと思います。サポートいただきありがとうございました」と話した。

参加した選手は15人。スノーボードで金メダルの木村葵来、村瀬心椛、深田茉莉らが登壇した。今大会の日本勢は金5、銀7、銅12で合計24個のメダルを獲得。前回2022年北京大会の18を上回り、冬季史上最多になった。金メダル5つも1998年長野に並んで最多タイ。



（THE ANSWER編集部）