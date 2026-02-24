XG、コメント発表「XGの関与は一切ございません」「大きな驚きと戸惑いを感じながら」プロデューサー・SIMONの逮捕受け【全文】
【モデルプレス＝2026/02/24】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が24日、公式X（旧Twitter）を通じてコメントを発表。プロデューサー・SIMON（JAKOPS）こと酒井じゅんほ容疑者（39）がコカインなどを所持していたとして警視庁に現行犯逮捕されたことを受け、コメントを発表した。
【写真】XG、SIMONと撮影した成人式ショット
公式Xでは「一連の報道に関して」と題したお知らせを公開。「一連の報道に関して、ALPHAZの皆さま及び関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「尚、本件につきまして、XGの関与は一切ございません」と伝えた。そして「アーティストの安全と心身の健康を最優先に、引き続き万全の体制でサポートを行ってまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
また、「いつも支えてくださっているALPHAZの皆さま、関係者の皆さまへ」と題したメンバーからのコメントも掲載。「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい」と書き出し「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、あらためて強く感じています」とファンへ感謝。「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです」と前向きにつづり、「これからもXGはXGとして歩み続けていきます。温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけている。
また、同グループは世界で活躍していることから、日本語、英語のほか、韓国語・中国語（簡体字／繁体字）と5言語でお知らせが公開された。
酒井氏を巡っては、23日に愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していた疑いで警視庁に現行犯逮捕されたことがわかった。家宅捜索の際に酒井容疑者といたエイベックスの社員ら3人も逮捕されたことが明らかとなっている。（modelpress編集部）
