普段はあまりだらけた姿を見せないという猫が、電気毛布に出会ったところ…？猫ちゃんが見せたまさかの反応が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で51.1万再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛いツチノコがおる♡」「うわぁ～天国ですね～♡もう離れられないよね♡♡♡」といった声があがりました。

【動画：猫が電気毛布の温かさを知ってしまった結果…「溶けてるｗ」「もう抜け出せないｗ」笑ってしまう人が続出の『可愛い光景』】

美人猫のよもぎちゃん

Instagramアカウント「@mochi_ryoko」に投稿されたのは、三毛猫の「よもぎ」ちゃんが電気毛布の温かさを堪能している姿をおさめたリールです。

大きなお目目とくっきりとしたアイラインが印象的なよもぎちゃんには、ロシアンミックスの「きなこ」くんと「おはぎ」くんという弟がいます。

ふたりの弟はよもぎちゃんのことが大好きで、きなこくんはよくピッタリとくっついて眠っているのだとか。しかし、なぜかおはぎくんはあまり近づくことを許してもらえないのだそうです。

人間用に電気毛布を購入

この冬、飼い主さんは人間用に電気毛布を購入し、ラグの上に敷いてみたといいます。すると、すっかり気に入ってしまったよもぎちゃんに奪われてしまったのだとか。

普段はあまりだらけた姿勢をとることがないというよもぎちゃん。しかし、電気毛布の温かさのとりこになってからは、体を伸ばしてくつろぐ姿が見られるようになったそうです。

香箱座りのまま首を伸ばしてくっついていたかと思えば、ごろりと横たわり、足を投げ出して完全にリラックス。そのお顔はとても幸せそうだったといいます。

弟たちまで…！

さらに、よもぎちゃんに続いて、きなこくんとおはぎくんまでもが電気毛布のとりこになってしまったのだとか。普段はきなこくんが独占しているそうですが、隙をついてはおはぎくんがひっくり返り、猫の開きになっているのだそうです。

すっかり電気毛布に魅了されている3匹。その微笑ましい姿に、思わず頬がゆるんでしまいます。

全身で電気毛布を楽しんでいるよもぎちゃんの姿に、リールの視聴者からは「顎乗せはかなりリラックスしている状態ですね♡」「暖かいねぇ♡優しい主さんとぬくぬく出来て幸せだね♡」「人も猫もあったかいのがいいに決まってるよね♡」「溶けてますなー♡」「やめられない、とまらない電気毛布沼♡♡」「全身全霊温まってます的な(笑)」「ヌコ達が最優先になってしまいますね」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@mochi_ryoko」では、美しいお姉ちゃんのよもぎちゃんと、仲良し兄弟のきなこくんとおはぎくんたちの、見ているだけで癒される、可愛らしい日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@mochi_ryoko」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。