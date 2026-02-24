生後7ヶ月の赤ちゃんが保護子猫ちゃんのほうに手を伸ばしたところ...。可愛くて尊い光景に笑顔が止まりません。

話題の投稿は45万回を超えて再生され、「可愛すぎるー」「幸せ空間だー！ずっと見ていたい」「尊くて愛おしい」「天使の戯れ」といった声が寄せられています。

【動画：子猫といっしょに遊びたい赤ちゃん→手を伸ばしたら…幼いもの同士の『尊すぎるやり取り』】

保護子猫と赤ちゃん

Instagramアカウント『ちー』に投稿されたのは、保護子猫「むく」ちゃんと生後7ヶ月の赤ちゃん「ちー」ちゃんの姿。車のボンネットにいたところを保護されたというむくちゃん。ちーちゃんとは赤ちゃん同士、どんどん仲良くなっているのだとか。

ある日、ちーちゃんが「一緒に遊ぼう」というように笑顔でむくちゃんのほうに手を伸ばしたといいます。すると、むくちゃんが…。

仲良しになる予感

なんとむくちゃんが少し戸惑いつつも、左手でちーちゃんの手にタッチしたといいます。「一緒に遊ぶにゃ」とちーちゃんの誘いを受け入れたよう。赤ちゃんのちーちゃんと子猫のむくちゃん。幼いもの同士、通じ合うものがあるのかもしれません。

今度はちーちゃんが、寝転がったむくちゃんの髭に手を伸ばしたといいます。むくちゃんの髭に興味津々のちーちゃん。「これ、なあに？」というようにむくちゃんの髭を触ったのだとか。ちーちゃんに髭を触られても、むくちゃんが嫌がったり逃げたりすることはなかったそう。ちーちゃんを仲間として受け入れているようです。

日々の成長が楽しみ

またあるときは、むくちゃんがへそ天でゴロゴロしていると、ちーちゃんが近付いてきたといいます。「よいしょ、よいしょ」とハイハイでむくちゃんのところにやってきたというちーちゃん。「タッチしよう」というように、むくちゃんのほうに手を伸ばしてきたのだとか。むくちゃんも手を出して、ハイタッチ成功。可愛すぎるハイタッチに、つい笑顔がこぼれてしまいます。

むくちゃんからちーちゃんにアクションを起こすことも。むくちゃんが、ちーちゃんのほっぺたをペロペロと舐めたといいます。むくちゃんのザラザラの舌で舐められたちーちゃんは、思わず顔をしかめてしまったのだとか。すっかり家族となったむくちゃんとちーちゃん。これからの2人の成長が楽しみです。

投稿には、「天使ちゃまたちで溢れていますね」「素敵～♡♡♡」「2人ともかわい」「なにこの可愛いしかない空間」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ちー』には、今回紹介したむくちゃんと先住猫さんたちとちーちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

