「バッグ持つと肩凝る」→ 解決！【SHOO・LA・RUE】週7で使いたい♡「おすすめリュック」

「バッグで肩が凝る……」そんな人へ。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、毎日のお出かけが快適になりそうな「おすすめリュック」をご紹介します。収納力バッチリで多機能ポケット付き & 撥水加工を施したリュックが登場。ワンタッチでショルダーベルトを外せたり、キャリーオン仕様など、嬉しい機能を備えたものも！ テイスト問わず合わせやすいシンプルさも魅力的なリュックは、ヘビロテ候補になるかも。

ガバっと開いて自立する、多ポケット付きリュック

【SHOO・LA・RUE】「ワンタッチショルダー自立リュック」\5,989（税込）

A4サイズがすっぽり入る収納力の高さが魅力。マチ幅がしっかりあり自立するため、荷物の出し入れもスムーズにできそうです。タブレットなどを安心して持ち運べるクッション入りのポケットや、ペットボトルや折りたたみ傘などを入れるのにちょうどいいサイドポケットを装備。外側と内側に合計13個のポケットが付いており、マザーズバッグにもぴったり。ショルダーベルトはワンタッチで着脱可能なので、抱っこ紐を付けているときもストレスフリーに使えそうです。