【新・実践五輪批判】

ミラノ・コルティナ冬季五輪は熱戦を繰り広げているが、実は冬季五輪の将来は憂慮しなければならない状況にある。大会直前に開かれた第145次国際オリンピック委員会（IOC）総会で、コベントリーIOC会長の肝いりで設けられた未来適合部会（Fit For The Future）の冬季五輪を改造する強い意思表明がなされた。具体的なことは一切明かされず、「大胆な変革も柔軟に考えなければならない時だ」との言質は冬季五輪常連の競技団体に重く響いた。

その構想は漏れ伝わる情報から考察すれば、夏季五輪の一部競技の冬季大会への移行が主題となっているようだ。メディアは夏季五輪のコスト削減をもくろんでいると定番の論理展開だが、問題の核心は地球が抱える環境問題である。

既に2023年10月にIOCは「気候変動の影響により、2040年までに雪上競技を開催できる国はわずか10カ国になる」と発表し、将来の冬季五輪開催の危機を認識していた。10年バンクーバー、14年ソチ、18年平昌はいずれも人工雪にある程度依存する状況だったが、直近の22年北京では人工雪の使用量は前例のない多さだった。

スキー場を覆うために100台以上の造雪装置と300台の人工降雪機がフル稼働し、時の会長バッハは「気候変動が冬季競技に及ぼす劇的な影響に早急に対処する必要がある。巡回開催、プログラム構成、氷上競技と雪上競技の違いなど多くの点について検討しなければならない」と明言していたのだ。

この状況に登場したのが世界陸連会長のコーだった。第10代IOC会長選（25年3月実施）の選挙活動の流れで、候補者の一人であった彼が陸連傘下のクロスカントリーを冬季五輪に入れることを公約の一つにした。

冬季五輪の認識が「雪と氷の祭典」から「冬に実施している」競技へと転換され、さらに今では「冬でもできる」競技も検討対象となった。柔道やボクシングなど格闘技の他バスケットボールやバレーボールなどの屋内団体球技も候補になる。

五輪憲章では冬季五輪の競技は「氷上または雪上で行われるもの」として冬季五輪を差別化した。図らずも夏季と冬季の2つの五輪のブランド化に成功し、さらに94年リレハンメルから冬夏2年ごと開催となり五輪資本主義は飛躍的に発展した。

IOCが密かに目指すのは夏冬五輪の新たなブランド化と見る。スポーツで世界平和に貢献する五輪に地球環境問題に貢献する五輪をプラスしブランド力をアップする。今大会はそのための試金石であった。今大会はほぼ天然雪で実施し、電力消費を30％削減、競技会場の85％は既存施設で行い、環境破壊を抑えた。IOCは30年大会以降の五輪開催都市にカーボンニュートラルを課す。冬季五輪のブランドイメージ変革こそ実にIOCの命綱であるのだ。 （つづく）

（春日良一／五輪アナリスト）

