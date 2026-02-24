牡馬クラシック注目馬の乗り替わりに、ＳＮＳ上が沸いている。

１番人気の共同通信杯・Ｇ３で４着に敗れたラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が、武豊騎手との初コンビで毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）へ向かうことを２４日、友道調教師が明かした。

同馬は、戸崎圭太騎手を背にデビューした昨年１１月の新馬戦で５馬身差Ｖ。その勝ちっぷりから一躍、クラシック候補とうわさに。その後、登録したホープフルＳ・Ｇ１でも有力馬として注目されたが、最終追い切り後の発熱により回避。目標を切り替えて臨んだ前走の共同通信杯では、菅原明良騎手とコンビを組み、上がり３ハロン２位タイとなる３３秒４の末脚で迫るも、馬券圏内には届かなかった。

ラヴェニューの乗り替わりにネットでは「ラヴェニュー来たァァァア友道先生大好き！！」「武豊Ｊ今年の牡馬チャンスないなって思ったらまさかのラヴェニュー。えっぐいのきたね」「あーこれダービー行く予定無かったけど仮にラヴェニュー君が毎日杯勝ったら行くか、ダービー」「武豊とラヴェニューかすげぇな」「まさかの豊さんとは！初コンビですが合いそうな予感」「ラヴェニュー武豊アツすぎる必ずダービー行こう」「武豊ラストチャンスが今週かと思ってましたが、ラストチャンスからの大どんでん返し、ラヴェニュー」などのコメントが寄せられている。