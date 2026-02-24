お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希と酒井健太が２４日、都内で「ごひいき！三陸常磐キャンペーン『三陸常磐食べようフェア２０２６』」のコラボ商品発表会に出席した。

２人は２０２２年から同キャンペーンのアンバサダーを務める。福島・いわき市出身の平子は、岩手・宮城・福島・茨城の４県にまたがる三陸常磐エリアについて「ロケでしょっちゅう行っている」と明かした。続けて「ただ、サンドウィッチマンのセカンドオファー。『サンドウィッチマンは来られなかったんですか？』と聞かれる。でもその後『アルピーさんにもお会いしたかったんで』とフォローされる」と笑わせた。

上京してから地元のありがたみを感じるといい「東京の港区だとウン万円するお魚が、普通のスーパーで手軽に売っている」と語った。

２人はコンビニや外食チェーンなどの大手７社がコラボした商品を試食。平子は三陸産かきめし弁当について「ゴールデンでレギュラーを何本も持ってる先輩に連れて行ってもらう料亭の味」と絶賛。母が宮城・気仙沼市出身の酒井も「カキが本当に大きい」と喜んでいた。