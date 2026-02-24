南昌漢代海昏侯国遺跡から出土した褭蹏金。（資料写真、南昌＝新華社配信）

【新華社南昌2月24日】中国江西省南昌市の漢代・海昏（かいこん）侯国遺跡から出土した、馬のひづめをかたどった金貨「褭蹏金（じょうていきん）」が、午（うま）年の到来とともに脚光を浴びている。この金貨をモチーフにした記念グッズも発売され、観光客の人気を集めている。

史料によれば、褭蹏金は今から2千年以上前の太始2（紀元前95）年、前漢の武帝が「白麟の出現」と「天馬の降臨」という吉祥のしるしを祝し、「麟趾金（りんしきん）」とともに特別に鋳造させた黄金の記念貨幣とされる。いずれも祥獣の足形を摸したもので、海昏侯国遺跡からは計50個の褭蹏金が見つかり、一般には「馬蹄金」の名で知られる。

南昌漢代海昏侯国遺跡から出土した褭蹏金。（資料写真、南昌＝新華社配信）

海昏侯国遺跡博物館の彭印䃂（ほう・いんこん）館長は、「褭」は名馬を指し、「蹏」は「蹄」の異体字で、褭蹏は神馬のひづめを意味すると説明する。「麟趾金と褭蹏金は皇帝による特別な下賜品で、与えられていない者は諸侯王であっても所有できず、まして模造など不可能だった」と話す。

出土したのは、海昏侯・劉賀（りゅう・が）墓から48個、長子の劉充国（りゅう・じゅうこく）墓から2個が見つかった。大型17個、小型33個で、純度は大型が約99％、小型は約98.6％だった。専門家の間では、劉賀が武帝の子である父・劉髆（りゅう・はく）から受け継いだ可能性が高いとみられている。

南昌漢代海昏侯国遺跡から出土した褭蹏金。（資料写真、南昌＝新華社配信）

海昏侯墓の考古学調査責任者の楊軍（よう・ぐん）氏は、精緻な金細工にはギリシャ美術の影響がうかがえると指摘。シルクロードを通じて長安にもたらされた可能性があり、古代の中国と西洋の文明交流を裏付ける物証になり得るとしている。

一部の褭蹏金の底部には「上」「中」「下」の刻字があり、重量に応じた下賜区分説や、中央の鋳造機関「上林三官」の番号説などがあるが、定説には至っていない。

１３日、褭蹏金をモチーフにした商品を買い求める外国人観光客。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

海昏侯国遺跡公園では午年に合わせ、冷蔵庫用マグネットや卓上飾り、ぬいぐるみなど、褭蹏金をモチーフにしたオリジナル商品約20種を展開している。（記者/袁慧晶）

褭蹏金をモチーフにデザインされたオリジナル商品。（資料写真、南昌＝新華社配信）