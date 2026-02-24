シンガー・ソングライターの優河が、米ロサンゼルスで現地ミュージシャンと録音した６曲入りＥＰ「Ａｌｌ ｔｈｅ ｗｏｒｄｓ ｙｏｕ ｓａｉｄ」を配信リリースした。

ドラマ「妻、小学生になる。」の主題歌「灯火（ともしび）」のように、心情を繊細に描く歌声で知られるが、従来とは作風の全く異なる異色作に仕上がった。

米国で活動するミュージシャンのＹｏｈｅｉ Ｓｈｉｋａｎｏと数年前に知り合い、「いつでもロスに来なよ」という言葉を信じて連絡を取った。前作を出した頃から「曲がバズる、バズらないという枠組みの中で、誰かの評価を気にする窮屈さ」に行き詰まりを感じ、海外録音をしてみたいと思うようになったという。「自分の声に何があるのか、知りたかったんです」

Ｙｏｈｅｉの紹介で、ジャズ界で活躍するギタリストのジェフ・パーカー、エルトン・ジョンらとの共演で知られるドラマー、ジェイ・ベルローズが参加した。当日に会ったばかりの２人に弾き語りで曲を聴いてもらい、その後「じゃあやってみよう」と、ジャズのセッションのような形で録音は進んだ。「３人でスタジオに入り、三角形で演奏しました。真ん中にキラキラした水晶玉があり、それを３人で見ているような。うまく言葉にできませんが、そんな作業でした」

「Ｋｏｎｏｍａｍａ」は、長野の小諸にある友人の畑で書いた曲だ。録音中、ベルローズのドラムス演奏に大陸の力を感じていたら、演奏後にベルローズは「俺は黒沢明の景色の中にいたよ」と言った。「彼は島国を想像していた」と感覚のギャップを愉快そうに笑う。

最後に録音し、作品を締めくくる「Ｏｙａｓｕｍｉ」は、パーカーが「夢のような」ギターを重ね録りした。「無名の日本人アーティストが来て、いくらでも手を抜くことはできたと思うんです。でもそこに、音楽にかけてきた人生の中の一日を惜しみなく与えてくれた。何事にも代えがたい経験で、宝物だな、って思います」

３月１８日に同作のレコードも発売する。