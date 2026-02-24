39歳私立小教員が自殺…労災認定後も遺族が抱える“疑問”「休憩時間ゼロ」時間外労働は98時間超　学校側は真相究明に応じず

東京・町田市の玉川学園小学部の教師が2018年に自殺したのは、超過勤務や保護者対応でかかった負荷によるものとして、2025年10月28日に労災が認定されていたことがわかった。

亡くなった佐藤馨一さん（当時39）は玉川学園小学部で1年生の担任教師として勤務していた2018年7月8日、行方がわからなくなり、翌年の4月19日に川崎市内の山林で白骨遺体で見つかった。近くにローブがあるなど、現場の状況から自殺と見られる。何が自殺の引き金になったのか、父親の久雄さん（78）ら遺族は馨一さんの労災認定をめぐり国に対して訴訟を起こすことで真相解明を求めてきた。

夢かなえ教師に

馨一さんは1978年生まれ。幼くして父親の赴任にともない渡米し、3歳から8歳の間、アメリカで過ごした。

当時からサッカーに親しんでいて、中高時代も部活で打ち込んでいた。

幼稚園の先生になることを目標とし、玉川学園大学に進学。夢をかなえ、同学園の幼稚部で教師として採用された。

その後、16年間を幼稚部で過ごし、自殺する前年の2017年に小学部のバイリンガルクラスの教師に異動になっていた。

休憩時間ゼロ、持ち帰り残業も…

父・久雄さんが2024年、東京地裁に提訴した労災認定をめぐる裁判では、自殺直近での超過勤務時間が焦点となった。

馨一さんが学校側に提出していた勤務記録によると、月の超過勤務は20〜30時間程度。労基署のその後の調査でも最大で61時間だった。つまり、80時間の「過労死ライン」には当てはまらないとされていた。

しかし、遺族ら原告側は、実態との乖離があると指摘した。

まず、学校の所定の始業時間は午前8時とされていたが、子供たちが7時台には登校し、校庭で遊びはじめる。このため、馨一さんも他の教師も午前7時すぎには登校していた。

また、玉川学園小学部には職員室が無く、教師は教室内の机で常に児童を見守ることを要求されていたという。

所定の休憩時間である正午からの1時間についても、教室で子供たちの給食を見守る必要があるうえ、12時45分から授業が始まるため、実態に合っていない。休憩時間と言えるものは無かったと主張した。

また、馨一さんの同居家族によると、毎晩9時半ごろから勉強部屋でパソコンを打ち仕事をしていて、12時ごろにのぞいても仕事をしていたという。こうした証言から月に40〜60時間の「持ち帰り残業」があったと推定されると主張した。

失踪直前に保護者とのトラブル…

さらに、遺族が訴えるのは失踪直前のある出来事だ。

馨一さんは、失踪する前日の7月7日、保護者会の後に、保護者との面談を行い、その際「馨一さんの指導が厳しいため、登校を渋っている」と抗議を受けたという。

遺族は他の保護者からの情報として、この保護者とのやりとりが、この日だけでなく以前から続いていたと主張した。

馨一さんはこの面談の直後、校長にあたる教育部長と学年主任に報告し、そのおよそ5時間後には、自殺に使ったロープを購入する様子が防犯カメラに映っていたという。

裁判では、自殺の直近に起きたトラブルについても真相を解明するため、口頭弁論が行われる予定だったが、その直前に国側が突如「労災」を認める判断をした。労基署は原告側の主張をほぼ認め、98時間以上の時間外労働時間を認定したのだ。

保護者とのトラブルについても、直前までの長時間勤務とあわせると心理的負荷は強く、その後の精神障害と死亡との間には相当因果関係があると認めた。これによって、遺族は訴えを取り下げることになった。

「故郷を失ったよう」遺族の思い

しかし、遺族らは今も釈然としない思いを抱えている。

馨一さんが学校内での業務に関するトラブルについて報告をした直後に自殺を決意していることから、学校側が適切な対応を取れていたのかについて、疑問に感じているのだ。

学校側は「保護者との面談は本件の原因ではない」と主張していて、遺族が求める真相究明には応じないという。

馨一さんの姉で、自らも玉川学園の卒業生であるロッソ加奈子さん（48）は、「母親、私、弟、妹が卒業した母校でありながら、誠意の無い対応を受けてきたことは、まるで故郷を失ったような断絶の思いです。このようなことが二度と起きてはいけないと思い、玉川学園には改善してほしい」と語っている。

この件について玉川学園に取材したところ、「本学園としてはこれまでもご遺族に真摯に対応してまいりましたが、ご遺族のプライバシーに配慮し具体的な内容は差し控えます。教職員の働く環境について検証を継続してまいります。」とコメントした。

（調査報道統括チーム 勝又隆幸）

悩みや不安を抱えて困っているときには、電話やSNSで相談する方法があります。ひとりで抱え込まず、相談してみてください。

▶#いのちSOS（特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク）

0120-061-338（24時間）

▶よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター）

0120-279-338（24時間。外国語対応）

▶「いのちの電話」

0570-783-556 （午前10時〜午後10時）

▶「こころの健康相談統一ダイヤル」

0570-064-556