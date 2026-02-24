「恋愛に年齢なんて関係ないでしょ」20代女性に“おぢアタック”し続ける38歳男性の主張。彼が「見落としている事実」とは
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆20代女性に絞ってマッチングアプリ婚活する38歳男性
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回のご相談は「おぢアタック」を“迷惑行為”だと認定されることを「迷惑だと感じている」という和史さん（仮名・男性・38歳）。
コンサル企業に勤める年収1000万円オーバーのハイスペ男性です。
ちなみにおぢアタックとは、35歳以上の男性が8歳以上離れた年下女性に恋愛感情を抱き、口説き落とせるかもしれない、付き合えるかもしれないと考えてアプローチする行為のことです。
「僕はいまマッチングアプリで婚活しているんですが、できればお相手は若いほうがいいので、アプリの検索対象を20代女性に絞っています。
でも最近、おぢアタックという言葉が急速に浸透してしまって、僕の年齢で20代女性を狙うと該当してしまうわけです。恋愛に年齢なんて関係ないんだから、べつに恋愛対象が何歳だろうと個人の自由でしょ？
でもおぢアタックは迷惑行為認定されてしまう。これってセクシズム（性別にもとづく差別や偏見）やエイジズム（年齢にもとづく差別や偏見）なんじゃないの？ って思うんですよ。
差別をなくしていこうという今の価値観にアップデートできてない人たちが、おぢアタックをキモいとかやめてほしいって言ってるんじゃないですかね」（和史さん）
◆「なぜおぢアタックは嫌悪されてしまうのか？」問題
恋愛コラムニストである筆者のスタンスを表明しておくと、基本的にはおぢアタック肯定派。和史さんと同じく恋愛に年齢は関係ないし、何歳の人が何歳の人に恋をしても問題ないと考えています。
しかし和史さんには、きちんと考えなければいけない問題があることを、次のように説明していきました。
それは「なぜおぢアタックは嫌悪されてしまうのか？」という問題。
「恋愛に年齢なんて関係ないし何歳の相手を好きになっても個人の自由だ」、「おぢアタックを迷惑行為だとする発想は差別的だ」、そんなふうに否定派に反論する前に、なぜ否定派の人々が否定派になったのかという根本的問題と、しっかり向き合う必要があるのです。
真っ先に挙げられるのは、実際におぢアタックに遭ったことのある女性たちが迷惑をこうむったという、つらい経験があった場合でしょう。
ただ単に中年男性から口説かれて困ってしまったというだけでなく、性的にいやらしい言動をされるといったセクハラまがいの行為や、立場を利用してデートに誘ってくるといったパワハラまがいの行為を受けたなどの経験があれば、否定派になるのも頷けます。
◆どうして当事者でもない人々がおぢアタックを嫌悪する？
ただ、おぢアタックという概念がこれだけ世の中に浸透し、迷惑行為だと否定的な人が急増していることを考えると、おぢアタックをされた当事者女性以外にもたくさんの否定派がいることは想像に難くありません。
さて、今回の本題はここから。
