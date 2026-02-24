新江ノ島水族館とたまごっちは、特別イベント『えのすいで発見!! たまごっちと海のなかまたち!』を3月14日から5月17日まで開催する。

【画像あり】特典ステッカーのたまごっちとお魚がカワイイ

今回のイベントでは、「Tamagotchi Paradise」のデバイス型パネルとまめっちたちが、新江ノ島水族館の生き物を特設水槽などを通じて学習する内容だ。

特設水槽では、たまごっちの成長過程（ベビー期、キッズ期、ヤング期、アダルト期）に合わせて、イワシ、クラゲ、イルカのお世話を紹介する。

それぞれの成長とお世話の工夫が学べ、館内各所ですべての「お世話スタンプ」を集めたら、「えのすいトリーター見習い認定証スタンプ」をゲットできる。認定証スタンプは、イベントの前半と後半で絵柄が変わる仕様だ。

「Tamagotchi Paradise」のキャラクターや機能に関連した展示物も用意されている。

「Tamagotchi Paradise」で初登場の「あほろぱっち」にそっくりなウーパールーパーが特別に展示される。

機能「ズームダイヤル」に見立てた特設ブースが設けられる。ズームをすることで小さな生き物を観察したり、お世話に必要な細胞レベルの研究を見たりすることができる。

たまごっちの繁殖ができる機能「ブリード」に見立てた企画も用意される。実際のペンギンのたまごの展示や、えのすいでの取り組みなど、フンボルトペンギンの繁殖について紹介する。

特別イベント限定アイテムがダウンロードできる「Lab Tama」が設置される。「Tamagotchi Paradise」を持参することで、新江ノ島水族館限定アイテムが入手可能だ。

他にも、まめっちたちとあわたんが散歩している様子や特設解説板「おせわだいありー」の設置、館内各所に隠れているたまごっちたちなどの施策が行われる。

館内で特別イベントに関する写真を撮って「#えのたま」のハッシュタグをつけてSNSに投稿した方に、イベント限定ステッカー（各日先着100名）をプレゼントするハッシュタグキャンペーンが行われる。

特別イベントでしか手に入らない特典ステッカーが登場する。ステッカーの種類は、イベントの前半と後半合わせて9種類だ。以下はステッカーが入手できる方法を紹介する。

オーシャンカフェで販売される「ランダムコースター付き たまごっちソーダ」1点買い上げで特典ステッカーがプレゼントされる。

フォトコーナーで販売されるフォトキーホルダー、もしくはフォトマグネットを1点買い上げで特典ステッカーがプレゼントされる。

メインショップで特典ステッカー（全3種）をランダムで1枚プレゼントされる。プレゼント条件は後日紹介される。

特典付き前売り券と年間パスポートの新規入会もしくは更新で、それぞれ特典ステッカーが1枚プレゼントされる。

イベントは、前半は3月14日から4月12日まで、後半は4月13日から5月17日まで開催される。内容の詳細は特設ページで確認してもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）