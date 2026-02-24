人気音楽グループ「XG」は24日、愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで会社役員で人気音楽グループ「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が逮捕されたことを受けコメントを発表した。

グループは公式Xを通じ「いつも支えてくださっているALPHAZの皆さま、関係者の皆さまへ 私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい。突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、あらためて強く感じています。私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです。これからもXGはXGとして歩み続けていきます。温かく見守っていただけましたら幸いです。XG」とコメントを発表。

運営は「一連の報道に関して、ALPHAZの皆さま及び関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております。尚、本件につきまして、XGの関与は一切ございません。アーティストの安全と心身の健康を最優先に、引き続き万全の体制でサポートを行ってまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」とした。

捜査関係者によると、4人の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県のホテルの一室でコカイン1袋を所持した疑い。XGはワールドツアーを開催中で、前日22日には名古屋公演を開催。酒井容疑者も同行しており、公演後の逮捕となった。部屋からは他にも、コカイン4袋や乾燥大麻とみられるものが入った袋が見つかった。他に逮捕されたのはエイベックスの社員2人と、XGが所属する事務所「XGALX」の自称ミュージックプロデューサー、キム・マイケル・チョン容疑者（39）。