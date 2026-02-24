３月２１日より落語協会の真打ちに昇進する、柳家圭花改め華形家八百八（柳家花緑門下）、三遊亭ふう丈改め円丈（三遊亭天どん門下）、柳家小はぜ改め小はん（柳家はん治門下）、三遊亭伊織改め歌奈女（三遊亭歌武蔵門下）、入船辰乃助改め船遊亭扇歌（入船亭扇辰）が２４日、都内で披露会見を行った。

明大卒で食品関係の仕事を経て３０歳の時に前座となった圭花は、六代目・蝶花楼馬楽（１９０８〜１９８７年）がかつて名乗っていた「華形家八百八」の名を継ぐ。同名跡は約７４年ぶりの復活。「師匠がこういう名前を持っていると聞いた時からいい名前だな、つけたいなって思っていました。（昇進にあたって）名前の相談をさせていただきた時に『つけたいです』と言ったら、『いいじゃないか』と。自分から名乗りたいと言って、この名前になったので、汚すことなく、大きくしていきたいです」と気を引き締めた。

花緑は１０人いる弟子の９番目である圭花の真打ち昇進に感慨深げな様子。仕事で大阪を訪れた際、楽屋前でスーツ姿に菓子折りを持った圭花から弟子入りを志願された。「（東京に）来てからじゃないと話にならない」とやんわり断ったが、数か月後に脱サラし、髪を短く切って、都内に上京した圭花から熱意を感じたという。同協会には前座として入門できるのは３０歳までというルールがあるため、ギリギリでの入門となった。

真打ちに昇進する圭花について「もっと大胆にいっていいのになって思うところがあって、守りが堅い。後で聞いたら、サッカーをやっていたのでそういう影響があるのか、と。大きな動きだと感じたのは、『圭花』のままいくのかなって思っていましたが、この名前を継ぎたいって名乗り出て」と振り返った。「２代目・華形家八百八」と名乗ることを観客にも報告しているが、不評の様子。「客席が『え〜』って。半分悲鳴や引いていました。魅力がまだ伝わっていませんので、彼がこの名前を大きくしてほしい」と願った。

５人の披露興行は東京・上野鈴本演芸場の３月下席を手始めに、都内の各寄席で行われる。