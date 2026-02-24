俳優の中村雅俊（75）が24日、東京・渋谷のNHK放送センターにて行われた俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見に出席。追加キャストとしての出演が発表され、意気込みを語った。

幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。幕臣として日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。27年は生誕200年を迎える節目となる。

中村演じる忠順の恩師・安積艮斎（あさかごんさい）は陸奥国郡山にある安積国造神社の三男として生まれるが、若くして江戸に学び、儒学者として私塾を構えた人物。緑あって小栗忠高と交流を深め、息子の忠順も艮斎に学んだ。ペリー来航より5年も前、西洋列強による侵略の危険性を説いた「洋外紀略」を著し、その先見性に惹かれて吉田松陰など若き知識人が塾に殺到。やがて幕府の昌平坂学問所の教授に抜擢され、当代随一の学者となる。ペリー来航時には、漢文で書かれた米国の国書翻訳も担当。気さくで柔和な人柄だが、過去にある古傷を抱えている。

77年の「花神」、81年の「おんな太閤記」、85年の「春の波濤」、89年「春日局」、03年「武蔵 MUSASHI」に続く、6作目の大河出演となった中村。自身の役どころについて「初めてこの依頼を受けた時ですね…誰だかわからなくてですね」とぶっちゃけた。

「考えてみると、かつて安積艮斎の役をやった方がいらっしゃらないということは、俺が最初にやるという意味。中村雅俊そのもので色をつけていいんじゃないかというふうに勝手に思ってます」と意気込み。「これはやり放題だなとそんなふうに思ってます」と場を和ませた。

また豪華な出演陣に関しては「このメンバーだったら、一緒に良いものを作るために頑張れる、そんな直感がしました」と太鼓判。「結構暇でテレビをオリックを見てたんですけど」と前置きして「オリンピックを見て感じたことは、チームワークの大切さ。チームワークが良ければ、良い結果も出せる。その通りだと思いますので、精いっぱい頑張りたいと思います。よろしくお願いします」とユーモアたっぷりに伝えた。