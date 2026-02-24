Ｊ１清水は２４日、三保グラウンドで公開練習を行った。２戦連続スタメンで神戸戦（２１日、１○０）に臨み、今季初勝利を呼び込んだＭＦ小塚和季（３１）が、スタメン定着への闘志を見せた。攻守の切り替えの局面で存在感を示し、キッカーとしても精度の高いクロスを供給していた。「まだ自分が（主力に）定着しているとは思っていません。いい選手がたくさんいる中で、常にいい準備をしてアピールを繰り返すことが、今年は大事だと考えています」と、さらなる活躍へ力を込めた。

神戸戦で今季初勝利を挙げ、次戦となる２８日のアウェーＧ大阪戦へ向け、この日はボール回しなど軽めの調整を実施。「前節はいいサッカーができて手応えはありましたが、勝ちきれなかった試合もありました。その中で、今回は勝ち切れたことがよかったです」と充実した表情を浮かべた。小塚は吉田監督体制のもと中盤の複数ポジションに挑戦し、直近２試合はいずれも右インサイドハーフで先発。今季初スタメンとなった１４日の京都戦は１―１でＰＫ戦の末に敗れたものの、右サイドからのクロスで先制点につながる相手オウンゴールを誘発した。さらに、ＶＡＲで得点は取り消されたものの、ＦＫからＤＦ住吉のシュートにつなげるなど存在感を示した。続く神戸戦では相手のハンドを誘ってＰＫを獲得。ＦＷ呉世勲の決勝ゴールを生み出し、今季初勝利に貢献した。

Ｊ１川崎からＫリーグを経て清水に加入した昨季は１７試合に出場。コンディションが整わず、９月２３日の第３１節浦和戦（０△０）で先発起用されるまでの１１試合は途中出場となったが、浦和戦からの４試合連続でのスタート起用では期待に応えるように２得点を挙げた。

実力を明治安田Ｊ１百年構想リーグでも発揮し、新シーズンにつなげていく。特別大会で掲げる個人目標は「ゴールやアシストで１０ポイントに絡みたい」。２連勝が懸かる次戦は、今季からイェンス・ヴィッシング監督が指揮を執るＧ大阪戦。「京都や神戸とはまた違うサッカーをしてくると思うので、相手のウィークポイント（を突くこと）と、僕らがやるべきことを徹底していきたい」と意気込んだ。（伊藤 明日香）