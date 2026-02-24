フットボールアワーの岩尾望が２３日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、若手の時に出た番組に審査員でやってきた大御所芸人の行動に「何言ってるの？って思った」と疑問を感じていたことを明かした。

岩尾は、お笑いコンテストの審査員などもするようになってきたというが「自分の審査を不満に思う芸人もいるのでは」と考えているといい、その理由について若手の頃に出たユニットコントの特番でのできごとがあったと振り返った。

その特番には「審査員みたいな立場でせんだみつおさんが来た」といい、当時の岩尾は「なんでせんだみつおさん？って思ってた。ご意見番なイメージもないし、俺たちの世代でも全盛期、わからない」と不思議に思っていたという。

そのせんだが、全員のコントが終わった後に突然「今日のお客さんの中で、今日の芸人のネタ、本気で面白いと思った人、どれだけいますか？」と客席に向かって言い出したという。

「え？ってなるやん。何言ってるの？って。そういうタイプじゃないし、あなたにそれは求めてない。みんな面白かった、ナハナハで終わったらええやん。それ言ってシーンとさせて、何言ってるの？って思った」と当時を振り返り。

そして今、「俺、そろそろ、その時のせんだみつおさんの年に近いと思う」と言い「だから、審査員をやってて、あのときのせんだになっていないかなって心配に。世代的にズレていくし、だんだんわかってなくて、何言うてんやろうって。あの時のベテラン芸人さんになってないか、戒めじゃないけど」と気にしていると話していた。